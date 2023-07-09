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Личка: бюджет, цели и амбиции у "Динамо" и "Оренбурга" - разные. Не стоит их сравнивать

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Наставник московского "Динамо" Марцел Личка, ранее руководивший "Оренбургом", сравнил эти два клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
- Условия работы в "Динамо" и "Оренбурге" сильно различаются? Да, в "Динамо" высокий уровень. Но не стоит сравнивать с "Оренбургом". Команда долго играла в ФНЛ, а "Динамо" - клуб с большой историей выступлений в премьер-лиге. В "Оренбурге" делали свой максимум. Бюджет, цели и амбиции - разные. Клуб делает максимум, чтобы игроки чувствовали себя комфортно.

45-летний чешский специалист Марцел Личка, возглавлявший "Оренбург" на протяжении трех сезонов, этим летом был назначен главным тренером столичного "Динамо". Минувший сезон московская команда завершила на 9 месте. Оренбуржцы финишировали под руководством Лички на 7 строчке.

Сезон 2023/2024 для "бело-голубых" начнется домашней игрой с "Краснодаром". Матч пройдет на "ВТБ Арена" 21 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: "СЭ"


Личка Динамо Оренбург
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