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Личка: "Динамо" надо еще работать, чтобы конкурировать с "Зенитом" за чемпионство. Петербуржцы выше уровнем

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка ответил на вопрос о том, является ли петербургский "Зенит" конкурентом петербургского "Зенита" в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
— Если у них остаются Клаудиньо, Малком, они будут уровнем выше "Динамо", как и год назад. Нам надо еще работать. "Зенит" выше уровнем, — передает слова Лички "РБ Спорт".

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" заработало 45 баллов. Бело-голубые финишировали на девятом месте в турнирной таблице. Петербургский "Зенит" после 30 туров записал на свой счет 70 очков. Сине-бело-голубые заняли первую строчку – они выиграли пятый подряд чемпионский титул в РПЛ.

Чешский специалист Марцел Личка стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года. Бело-голубые подписали контракт с наставником по схеме "1+1+1" (он будет продлеваться, если столичные под руководством Лички каждый сезон будут достигать поставленных задач).


Зенит Личка Динамо
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