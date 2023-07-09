— "Зенит" встретился с командой, которая равна ему по классу. Те эпизоды, которые проходят у некоторых футболистов в чемпионате России, сегодня не проходили с более серьезным соперником. Хороший спарринг. Большинство игроков были не так свежи, "Фенербахче" был здорово готов в эмоциональном плане, — цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Сегодня, 9 июля 2023 года, "Газпром Арена" приняла на своих просторах поединок 3 тура Кубка PARI Премьер. В рамках него местный петербургский "Зенит" встретился с турецким "Фенербахче". После 90 минут основного времени команды не сумели определить сильнейшего. В связи с этим пришлось проводить серию пенальти. По итогам 11-метровых ударов победу одержали футболисты "Зенита" – 4:3. Отметим, что минувший матч стал последним для подопечных Сергея Семака в рамках Кубка PARI Премьер. До этого сине-бело-голубые взяли верх над азербайджанским "Нефтчи" (3:1) и потерпели неудачу в игре против сербской "Црвены Звезды" (1:2).
Аршавин: те эпизоды, которые проходят у футболистов "Зенита" в РПЛ, сегодня не проходили в игре с "Фенербахче"
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал победу сине-бело-голубых в 3 туре Кубка PARI Премьер над турецким "Фенербахче".
Фото: Global Look Press