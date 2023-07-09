– Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждем начала сезона. Мое первое впечатление о Личке — хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и "Динамо" — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее, — передает слова Макарова Sport24.
45-летний Марцел Личка сменил на посту главного тренера московского "Динамо" Славишу Йокановича. Серб был уволен в мае текущего года. Чешский специалист получил назначение в июне. Бело-голубые заключили с Марцелом контракт, действующий по схеме "1+1+1" (он будет продлеваться, если столичные под руководством Лички каждый сезон смогут достигать поставленных задач).
Новый сезон Российской Премьер-Лиги для московского "Динамо" стартует 21 июля. Бело-голубые в этот день на родной для себя "ВТБ Арене" сыграют против "Краснодара". Начало предстоящего матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Макаров: думаю, Личка и "Динамо" — это неплохой тандем
Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров высказался о работе с новым главным тренером своей команды Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо"