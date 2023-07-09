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Агент Николсона: интерес "Генка"? Пока ничего реального

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Ненад Портега, агент нападающего "Спартака" Шамара Николсона, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны бельгийского "Генка".
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Интерес со стороны "Генка"? Пока ничего реального", — сказал Портега.

26-летний ямайский нападающий Шамар Николсон стал игроком "Спартака" в январе 2022 года, перейдя из "Шарлеруа" за восемь миллионов евро. В минувшем сезоне Николсон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых стал автором четырёх голов и двух результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне "Спартак" финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Источник: Metaratings.


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