"Интерес со стороны "Генка"? Пока ничего реального", — сказал Портега.
26-летний ямайский нападающий Шамар Николсон стал игроком "Спартака" в январе 2022 года, перейдя из "Шарлеруа" за восемь миллионов евро. В минувшем сезоне Николсон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых стал автором четырёх голов и двух результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
В минувшем сезоне "Спартак" финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Источник: Metaratings.
Агент Николсона: интерес "Генка"? Пока ничего реального
Ненад Портега, агент нападающего "Спартака" Шамара Николсона, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны бельгийского "Генка".
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков