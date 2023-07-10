"Для нас этот матч был хорошим тестом против хорошей команды. Физическая готовность только на подходе, мы начали тренироваться недавно, поэтому это был хороший тест", — сказал Сангаре.
Турецкой команде также предстоят матчи с сербской "Црвеной Звездой" и азербайджанским "Нефтчи". Они пройдут 12 и 15 июля, соответственно. "Зенит" закончил выступление на турнире, так как 15 июля начнёт новый сезон матчем с московским ЦСКА за Суперкубок России.
Источник: ТАСС.
Защитник "Фенербахче" — о "Зените": матч был хорошим тестом против хорошей команды
Защитник "Фенербахче" Назим Сангаре высказался после поражения от "Зенита" (0:0, 3:4 пен) на Кубке PARI Премьер.
Фото: ФК "Фенербахче"