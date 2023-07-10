- У "Зенита" всегда одна задача - побеждать. Она была и в первом чемпионском сезоне, и в пятом. В новом сезоне ничего не меняется - задача остается. Будем двигаться от матча к матчу. У нас впереди Суперкубок, затем начнется чемпионат. Будем стараться побеждать в каждом матче, - передает слова Ерохина "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга в прошедшем сезоне в пятый раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги, набрав 70 очков в 30 сыгранных матчах. При этом команда главного тренера Сергея Семака одержала 21 победу, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. В Кубке России-2022/2023 "Зенит" занял третье место на групповом этапе и попал в нижнюю сетку плей-офф - Путь регионов, где уступил московскому "Динамо" в серии пенальти в матче второго этапа 1/4 финала.
Ерохин - о задачах "Зенита" в новом сезоне: будем двигаться от матча к матчу, стараться побеждать в каждом
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопрос о задачах сине-бело-голубых в сезоне-2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"