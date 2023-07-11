- Я почему-то думал, что он последние сезоны играл в Бельгии, а не в Италии. Думаю, не стоит его брать. Я не вижу смысла в его трансфере. Ему еще и 35 лет. Было бы ему 30, куда ни шло. Если он приедет, то точно будет нормально играть, если не будет травм. Просто не вижу логики в его переходе, - передает слова Мостового "Евро-Футбол".
Ранее появилась информация, что представители 35-летнего бельгийского опорного полузащитника Раджи Наингголана предложили кандидатуру игрока московскому "Спартаку" для подписания в качестве свободного агента. Ранее футболист выступал за сборную Бельгии, "Рому" и миланский "Интер", в прошедшем сезоне Наингголан был игроком бельгийского "Антверпена", а с января 2023 года - итальянского СПАЛа из Серии B.
Экс-полузащитник московского "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой завершил карьеру действующего игрока в возрасте 36 лет.
Мостовой: "Спартаку" не стоит брать Наингголана, не вижу смысла в его трансфере
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе к красно-белым 35-летнего опорного полузащитника Раджи Наингголана.
Фото: AFP