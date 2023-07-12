- Медина шикарно проявил себя в ЦСКА по ходу прошлого сезона. Хесусу без разницы, за какую команду выступать - ушел на лучшие условия. Нет никакого смысла осуждать за переход из ЦСКА в "Спартак". Уверен, что Медина значительно усилит "Спартак". Отличный трансфер для красно-белых. Наверное, у ЦСКА не было никаких шансов удержать игрока в клубе, - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что 26-летний парагвайский атакующий полузащитник ЦСКА Хесус Медина перешел в московский "Спартак", сумма трансферной компенсации со стороны красно-белых составила 6 миллионов евро и может увеличиться до 7 миллионов евро за счет возможных бонусов. В прошедшем сезоне на счету Медины 11 забитых голов и 8 результативных передач в 33 матчах за "армейцев" во всех турнирах.
Нигматуллин: Медине без разницы, за какую команду выступать - ушел из ЦСКА в "Спартак" на лучшие условия
Экс-голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался о переходе к красно-белым выступавшего за ЦСКА парагвайского хавбека Хесуса Медины.
Фото: "Спорт-Экспресс"