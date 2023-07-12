Как сообщает источник, руководители московского "Торпедо" заинтересованы в подписании нападающего Дмитрия Полоза. Отмечается, что "автозаводцы" уже отправили предложение российскому форварду по контракту. Его детали не раскрываются.
32-летний Дмитрий Полоз в настоящее время является свободным агентом. Его предыдущим клубом был "Ростов". В стане желто-синих российский футболист выступал с 2020 года. Этим летом договор между игроком и командой истек. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Полоз принял участие в 25 матчах, в которых он сумел отметиться 8 забитыми мячами.
Источник: Sport24
Sport24: Полоз получил предложение от "Торпедо"
Бывший нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в московском "Торпедо".
Фото: РПЛ