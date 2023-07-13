– Мы ждем, когда "Спартак" решит вопрос с "Тоттенхэмом", на нас пока никто не выходил. Так что на сегодня пока нет ничего конкретного, — передает слова Вильярреала "РБ Спорт".
Ранее прессе стало известно о том, что московский "Спартак" заинтересован в трансфере защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса. По слухам, красно-белые предлагают колумбийцу зарплату в размере 3,5 миллионов евро за сезон. "Шпоры" готовы отпустить своего игрока, но они хотят выручить за него минимум 15 миллионов евро.
Колумбийцу Дэвинсону Санчесу в настоящее время 27 лет. С 2017 года он представляет цвета лондонского "Тоттенхэма". Действующее соглашение центрального защитника с английским клубом рассчитано до лета 2024 года.
Агент Санчеса: ждем, когда "Спартак" решит вопрос с "Тоттенхэмом"
Футбольный агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса, рассказал о том, как продвигается трансфер его клиента в московский "Спартак".
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