- Он классный игрок, и это как раз подтверждает тот факт, что в нём заинтересованы иностранные команды. Он провел два разных сезона, но в целом я оптимистично смотрю на его будущее. Думаю, для Захаряна переход в "Фейеноорд" сейчас может оказаться некстати. Сейчас в "Динамо" новый тренер, вся команда получила новый вызов. На сегодняшний день его переход в иностранный клуб - это преждевременная мера. Конечно, это риск. От добра добра не ищут. В Нидерландах надо знать язык, привыкнуть к новой культуре. Тем более что от него будут ждать качественных выступлений как от перспективного спортсмена, - передает слова Бышовца "Евро-Футбол".
Ранее появилась информация о предметном трансферном интересе к 20-летнему атакующему полузащитнику московского "Динамо" и сборной России Арсену Захаряну со стороны "Фейеноорда" из голландского Роттердама. Сообщалось, что клуб из Нидерландов предлагал за россиянина 8 миллионов евро трансферной компенсации, в то время как руководство бело-голубых хотело бы выручить за Захаряна не менее 15 миллионов евро. По данным голландских СМИ, одним из возможных вариантов сделки является выкуп "Фейеноордом" за 8 миллионов евро части трансферных прав на футболиста.
В августе 2022 года Захарян мог перейти в лондонский "Челси", но британский клуб не смог предоставить гарантированного механизма оплаты сделки в условиях экономических санкций по отношению к Российской Федерации со стороны властей Великобритании.
Бышовец: трансфер в "Фейеноорд" сейчас может оказаться для Захаряна некстати
Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о трансферном интересе со стороны голландского "Фейеноорда" к атакующему хавбеку "Динамо" Арсену Захаряну.
Фото: РПЛ