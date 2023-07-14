- История с Захаряном утомила лично меня, карьера парня портится. Его всё время куда-то отправляют, а он играет всё хуже и хуже. Для начала нужно играть хорошо, с этим у него сейчас проблема. Так бывает у каждого молодого футболиста, который начинает играть, потом думает, что уже всё, он гений. Нужно сначала вернуть необходимые кондиции и прогрессировать. Понятно, что у парня вскружилась голова после "Челси". Лучше всего ему реанимировать карьеру в своем родном клубе, начать там играть. Но, похоже, у Арсена есть большое желание уехать играть за границу, - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что 20-летним атакующим полузащитником московского "Динамо" и сборной России Арсеном Захаряном предметно интересуется "Фейеноорд" из голландского Роттердама. По информации СМИ, клуб из Нидерландов готов предложить бело-голубым за футболиста 8 миллионов евро, в то время как они хотели бы получить за Арсена не менее 15 миллионов евро.
В прошедшем сезоне на счету Захаряна 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, 5 забитых мячей и 10 результативных передач, сезоном ранее его статистика составила 9+9 в 34 матчах. В августе 2022 года Арсена пытался выкупить лондонский "Челси", но не смог предложить "Динамо" гарантированный механизм получения трансферной компенсации.
Нигматуллин: история с Захаряном утомила, его карьера портится. Понятно, что у парня вскружилась голова после "Челси"
Экс-голкипер московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию с возможным трансфером полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в голландский "Фейеноорд".
Фото: ФК "Динамо"