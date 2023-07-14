– "Армейцы" в конце прошлого сезона выглядели очень неплохо и общекомандно, и физически, судя по результатам, они находятся в хорошей форме. Игры с ЦСКА всегда интересные, и нам предстоит непростой матч. Будем мотивированы и настроены на 100% выложиться на поле для победы!, – передает слова Ерохина Bobsoccer.
Матч петербургского "Зенита" и московского ЦСКА за Суперкубок России состоится уже завтра, 15 июля. Он пройдет на стадионе "Ак Барс Арена", которая расположена в городе Казань. Стартовый свисток данного противостояния прозвучит в 17:00 (столичное время).
Напомним, в прошлом сезоне петербургский "Зенит" дважды встречался с московским ЦСКА в рамках чемпионата России. 13 августа 2022 года сине-бело-голубые одержали домашнюю победу над красно-синими со счетом 2:1. 19 марта 2023 года уже "армейцы" на своем поле взяли верх над клубом с берегов Невы – 1:0.
Полузащитник "Зенита" Ерохин: ЦСКА в конце прошлого сезона выглядел очень неплохо. Нам предстоит непростой матч
Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против московского ЦСКА за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"