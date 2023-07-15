— Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану. То есть Фернандес в форме? Он худее меня в три раза, – передает слова Медведева "СЭ".
Накануне, 14 июля, в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" оттягивает подписание Марио Фернандеса из-за лишнего веса защитника. Сегодня, 15 июля, стали появляться слухи о том, что сине-бело-голубые сомневаются в трансфере бразильца, так как он может не пройти углубленное медицинское обследование.
32-летний Марио Фернандес ранее уже выступал в Российской Премьер-Лиге. Он играл за московский ЦСКА с 2012 года по 2022. Вместе с "армейцами" защитник завоевал 7 трофеев.
Медведев – на вопрос о лишнем весе Фернандеса: он худее меня в три раза
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что сине-бело-голубые оттягивают подписание защитника Марио Фернандеса из-за его лишнего веса.
Фото: "Чемпионат"