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Семин: ЦСКА может бороться с "Зенитом" за чемпионский титул

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин считает, что московский ЦСКА в новом сезоне будет конкурировать с "Зенитом" за золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"По игре ЦСКА был даже интереснее "Зенита", у них было чуть больше моментов. Думаю, ЦСКА может конкурировать с "Зенитом" за чемпионство. Это показал и прошлый сезон. ЦСКА нужно усилить атаку, и тогда команда Федотова сможет бороться с "Зенитом" за золотые медали", - приводит "РБ Спорт" слова Семина.

Вчера, 15 июля, в матче за Суперкубок России "Зенит" обыграл московский ЦСКА. Напомним, основное время встречи завершилось нулевой ничьей, в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов сильнее оказался коллектив из Санкт-Петербурга (5:4). Таким образом "Зенит" стал самым титулованным клубом России.

По итогам сезона 2022/2023 "сине-бело-голубые" завоевали золотые медали РПЛ, ЦСКА финишировал на второй строчке.


Семин ЦСКА Зенит
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