- На старте сезона у нас помимо семи туров чемпионата будет еще и три кубковых матча... Это получается на букву Ж, а потом троеточие и А. Конечно. Но мы к этому готовы. Мы не новички. Уже второй сезон в РПЛ находимся. И в ФНЛ мы так летали. Послушайте, это вопрос привыкания. Вопрос отсутствия истерики и слез по любому поводу и адаптации к тем условиям, которые есть. Это не значит, что мы откажемся от лучших условий, если они будут.
Новый сезон российской Премьер-лиги начнется для воронежского "Факела" 23 июля гостевым матчем против "Ростова". Спустя три дня команда начнет свой путь в розыгрыше Кубка России 2023/2024. Первыми соперниками воронежцев на групповой стадии этого турнира станет "Сочи". 30 июля "Факел" примет на своем поле московский "Локомотив" в рамках второго тура чемпионата России. 6 августа воронежский коллектив отправился в Калининград, где встретится с "Балтикой" в третьем туре РПЛ, а 9-го числа в Москве сыграет против ЦСКА. 13 августа воронежцам предстоит игра с чемпионом страны - "Зенитом".
Источник: "Известия"
Гендиректор "Факела" Асхабадзе - о календаре сезона 2023/2024: это на букву "Ж", потом троеточие и "А"
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе прокомментировал стартовый календарь команды в новом сезоне.