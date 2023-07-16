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Гендиректор "Факела" Асхабадзе - о календаре сезона 2023/2024: это на букву "Ж", потом троеточие и "А"

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Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе прокомментировал стартовый календарь команды в новом сезоне.
- На старте сезона у нас помимо семи туров чемпионата будет еще и три кубковых матча... Это получается на букву Ж, а потом троеточие и А. Конечно. Но мы к этому готовы. Мы не новички. Уже второй сезон в РПЛ находимся. И в ФНЛ мы так летали. Послушайте, это вопрос привыкания. Вопрос отсутствия истерики и слез по любому поводу и адаптации к тем условиям, которые есть. Это не значит, что мы откажемся от лучших условий, если они будут.

Новый сезон российской Премьер-лиги начнется для воронежского "Факела" 23 июля гостевым матчем против "Ростова". Спустя три дня команда начнет свой путь в розыгрыше Кубка России 2023/2024. Первыми соперниками воронежцев на групповой стадии этого турнира станет "Сочи". 30 июля "Факел" примет на своем поле московский "Локомотив" в рамках второго тура чемпионата России. 6 августа воронежский коллектив отправился в Калининград, где встретится с "Балтикой" в третьем туре РПЛ, а 9-го числа в Москве сыграет против ЦСКА. 13 августа воронежцам предстоит игра с чемпионом страны - "Зенитом".

Источник: "Известия"


Асхабадзе Факел
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