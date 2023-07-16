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Ерохин: по матчу с ЦСКА можно понять, что в новом сезоне "Зениту" легко точно не будет

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Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин высказался о перспективах сине-бело-голубых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
– По матчу за Суперкубок с ЦСКА можно понять, что в новом сезоне "Зениту" легко точно не будет. Было очень важно удачно начать новый сезон. Как начнешь год, так его и проведешь. Мы выиграли Суперкубок: надеюсь, дальше продолжим в том же духе. Побеждать никогда не надоест, — передает слова Ерохина "Чемпионат".

15 июля на "Ак Барс Арене" (Казань) состоялся матч за Суперкубок России. В рамках него петербургский "Зенит" в серии 11-метровых ударов оказался сильнее московского ЦСКА. Отметим, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами РПЛ. На протяжении пяти лет подряд клуб с берегов Невы становится победителем отечественного первенства.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги для петербургского "Зенита" стартует 22 июля. В этот день подопечные Сергея Семака в гостях проведут поединок против нижегородского "Пари НН".


Зенит ЦСКА Ерохин
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