Агент: к Оздоеву было много предложений из России, но они были неинтересны

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника турецкой команды "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, ответил на вопрос о том, думает ли его клиент о возвращении в РПЛ.



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Магомеду Оздоеву в настоящее время 30 лет. Он выступает за клуб "Фатих Карагюмрюк" с июля 2022 года. В турецкий коллектив российский полузащитник перешел в статусе свободного агента – после того, как его соглашение с петербургским "



В минувшем сезоне Магомед Оздоев принял участие 34 матчах (во всех соревнованиях). Российский футболист забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

— В Турции интересный чемпионат, новые стадионы, играют в хороший футбол. Магомед является лидером команды. Оздоев — четкий парень, профессионал, он не зависит от стран, возвращения в Россию. Он не стремится к гаданию о будущем. Будет предложение — рассмотрит, нет поиска новой команды. К нему поступало много предложений, но они были неинтересны, — передает слова Гаргаева "Матч ТВ" Магомеду Оздоеву в настоящее время 30 лет. Он выступает за клуб "Фатих Карагюмрюк" с июля 2022 года. В турецкий коллектив российский полузащитник перешел в статусе свободного агента – после того, как его соглашение с петербургским " Зенитом " истекло. Текущий контракт Оздоева с командой "Фатих Карагюмрюк" действует 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 2,20 млн евро.В минувшем сезоне Магомед Оздоев принял участие 34 матчах (во всех соревнованиях). Российский футболист забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.