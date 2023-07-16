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Камоцци: в Италии Рожерио считается сильным защитником. Он будет полезен "Спартаку"

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Франко Камоцци, экс-советник руководства московского "Спартака", высказался о потенциальном переходе защитника итальянского "Сассуоло" Рожерио Оливейры да Силва в стан красно-белых.
Фото: Getty Images
– Будет очень интересно, если этот трансфер все-таки состоится. Рожерио — действительно хороший футболист, в Италии он считается сильным защитником. Мне хотелось бы увидеть его в "Спартаке". Такой игрок, безусловно, будет полезен команде, — передает слова Камоцци "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появились слухи о том, что футболист итальянского "Сассуоло" Рожерио Оливейра да Силва близок к переходу в московский "Спартак". Агент защитника, в свою очередь, подтвердил данную информацию.

Рожерио Оливейре да Силве 25 лет. Он является футболистом итальянского "Сассуоло" с 2019 года. Текущий контракт защитника с клубом рассчитан еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 5,50 млн евро.


Российские трансферы Спартак Рожерио Сассуоло Камоцци
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