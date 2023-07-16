Московский "Спартак" предлагает итальянскому "Сассуоло" около 8 миллионов евро за переход 25-летнего бразильского левого защитника Рожерио, сообщают СМИ.
По данным источника, самому футболисту руководство красно-белых предлагает при этом зарплату в размере 2,2-2,3 миллиона евро в год, а также бонусы за победы и достижения поставленных целей. Сообщается, что в настоящее время стороны находятся в завершающей стадии переговоров, обсуждая итоговую сумму трансферной компенсации и график денежных выплат, при этом 34-летний испанский главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль лично заинтересован в подписании Рожерио.
В прошедшем сезоне бразильский защитник провел за "Сассуоло" 37 матчей во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами. В июне 2023 года стало известно, что 22-летний левый защитник "Спартака" Томаш Тавареш получил на тренировке молодежной сборной Португалии тяжелую травму крестообразной связки и выбыл из строя на несколько месяцев.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" планирует платить защитнику Рожерио 2,2-2,3 миллиона евро в год плюс бонусы
По данным СМИ, "Спартак" и "Сассуоло" находятся на финальном этапе переговоров по вероятному трансферу левого защитника Рожерио.
Фото: Getty Images