По информации источника, центральный защитник "Зенита" Родригао, восстанавливающийся после полученной травмы приводящей мышцы бедра, может вернуться на поле лишь во второй половине сентября. Напомним, бразилец был прооперирован в конце мая, его восстановление продлится все лето, после чего футболисту предстоит набор формы.
Родригао защищает цвета "Зенита" с июля прошлого года. Защитник провел за "сине-бело-голубых" 26 матчей и отметился одним забитым голом. Осенью игроку исполнится 28 лет.
Источник: "СЭ"
Защитник "Зенита" Родригао может вернуться на поле в конце сентября
Бразильский защитник "Зенита" Родригао, восстанавливающийся после травмы приводящей мышцы бедра, может вернуться на поле осенью.
Фото: ФК "Зенит"