"Кабесас был на просмотре, и он его не прошел. Футболист оказался физически не готов", - цитирует Котова Sport24.
Бриан Кабесас, играющий на позиции крайнего нападающего, числился в "Аталанте" с 2016 по 2022 год, проведя за это время за итальянский клуб лишь один матч. 26-летний эквадорец не играл с осени 2021 года из-за разрыва крестообразной связки. Футболист находится без клуба с лета прошлого года.
Бывший игрок "Аталанты" Кабесас не прошел просмотр в "Факеле"
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов рассказал, что экс-вингер "Аталанты" Бриан Кабесас проходил просмотр, но не подошел клубу, оказавшись физически неподготовленным.
Фото: Globall Look Press