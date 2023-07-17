— Нас ждет интересная чемпионская гонка. На мой взгляд, ЦСКА и "Локомотив" — главные конкуренты "Зенита". "Динамо"? Пока не готов прогнозировать, как сработает Личка. "Спартак"? Осенью красно-белые показывали, что способны замахнуться на золото, а вот весной просели. У "Спартака" многое зависит от селекции. В последние годы москвичи допускали в этом плане серьезные проколы, – передает слова Орлова "СЭ".
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" заработал 70 баллов после 30 туров. Команда с берегов Невы завоевала золотые медали чемпионата. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли пятый титул подряд. Отметим, что второе место осталось за московским ЦСКА. "Армейцы" набрали 58 очков. Третьим финишировал столичный "Спартак", у которого было 54 балла.
Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля. Петербургский "Зенит" в первом туре соревнования сыграет против нижегородского "Пари НН".
Орлов: ЦСКА и "Локомотив" — главные конкуренты "Зенита" в гонке на чемпионство
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, кто из команд будет бороться с петербургским "Зенитом" за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости