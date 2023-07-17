— Действительно ли "Фенербахче" интересуется Венделом? Это неправда, — передает слова Баки "Матч ТВ".
Сегодня журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале сообщил о том, что футболист петербургского "Зенита" Вендел близок к смене клубной прописки. По его информации, полузащитник перейдет либо в бразильский "Палмейрас", либо в турецкий "Фенербахче".
25-летний Вендел выступает за петербургский "Зенит" с 2020 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Бразилии в 24 миллиона евро.
В "Фенербахче" опровергли слухи об интересе к полузащитнику "Зенита" Венделу
Член совета директоров стамбульского "Фенербахче" Селахаттин Баки опроверг информацию о том, что турецкий клуб заинтересован в подписании полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"