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Масалитин — о Венделе: нужно вводить санкции, создавать прецедент

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации с полузащитником Венделом в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается Вендела, тебя отпустили, трагедия в семье произошла, но ты должен вернуться. Контракт подписал, значит, должен тренироваться, должен играть... Надо, наверное, и санкции вводить, обращаться куда-то по поводу того, что игрок не вернулся. Надо прецедент создавать", — сказал Масалитин.

Ранее сообщалось, что в семье 25-летнего Вендела случилось горе, поэтому футболист по-прежнему не может вернуться в расположение "Зенита". Однако бразильские источники, сообщавшие о трагическом происшествии, не сходились во мнении о конкретном эпизоде, выдавая разные данные. До конца не подтверждено, что конкретно случилось у Вендела. Однако футболист ранее заявил, что не намерен продолжать карьеру в "Зените", поэтому ему разрешили искать новую команду. Соглашение между сторонами подписано до лета 2027 года.

Источник: Metaratings.


Вендел Масалитин Зенит ЦСКА
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