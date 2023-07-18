"Что касается Вендела, тебя отпустили, трагедия в семье произошла, но ты должен вернуться. Контракт подписал, значит, должен тренироваться, должен играть... Надо, наверное, и санкции вводить, обращаться куда-то по поводу того, что игрок не вернулся. Надо прецедент создавать", — сказал Масалитин.
Ранее сообщалось, что в семье 25-летнего Вендела случилось горе, поэтому футболист по-прежнему не может вернуться в расположение "Зенита". Однако бразильские источники, сообщавшие о трагическом происшествии, не сходились во мнении о конкретном эпизоде, выдавая разные данные. До конца не подтверждено, что конкретно случилось у Вендела. Однако футболист ранее заявил, что не намерен продолжать карьеру в "Зените", поэтому ему разрешили искать новую команду. Соглашение между сторонами подписано до лета 2027 года.
Источник: Metaratings.
Масалитин — о Венделе: нужно вводить санкции, создавать прецедент
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации с полузащитником Венделом в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"