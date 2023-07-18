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Мостовой — о "Зените": любой российский клуб приблизится к нему, если подпишет пять-шесть сильных легионеров

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Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что любой российский клуб уровняется по силе с "Зенитом", если возьмёт несколько сильных иностранцев
Фото: "Чемпионат"
"Если в любой российский клуб взять пять-шесть сильных иностранцев, то они уравняются с "Зенитом". Клуб будет иметь преимущество, пока в его составе играют футболисты такого уровня", — сказал Мостовой.

Отметим, что в ближайшее время команду должен покинуть полузащитник Вендел, не желающий продолжать карьеру в "Зените". Также сообщается о возможном уходе полузащитника Клаудиньо, однако сам футболист заявлял, что останется в российском клубе. "Зенит" выигрывал чемпионат России последние пять сезонов.

Источник BetON.


Мостовой Зенит
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