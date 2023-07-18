Говорили про мой лишний вес, что якобы из?за этого "Зенит" не хочет подписывать со мной контракт. Всё это абсолютная ложь, — заявил Фернандес.
32-летний бразильский футболист, несколько лет назад получивший российское гражданство, подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга вчера, 17 июля по схеме "1+1". Ранее более 10 лет он провёл в составе ЦСКА, с которым не смог согласовать условия возвращения.
Источник: "Матч ТВ".
Фернандес: говорили, что у меня лишний вес и "Зенит" не хочет подписывать контракт. Это ложь
Защитник "Зенита" Марио Фернандес опроверг проблемы с лишним весом.
Фото: "Чемпионат"