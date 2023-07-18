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Салихова — о "Зените": как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им не нужен

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на информацию по поводу защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича.
Фото: РБК Спорт
"Зенит" — как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно", — сказала Салихова.

Ранее появилась информация, что московский клуб полностью согласовал сделку по переходу 22-летнего футболиста, однако затем появился "Зенит", у которого есть приоритетное право выкупа Эраковича. "Спартак" предложил за трансфер Эраковича семь миллионов евро, а также 10 процентов со следующей продажи. "Зенит", по сообщениям, предлагает чуть больше. Стороны договорились, Эракович будет получать в новой команде около миллиона в год.

Источник: Metaratings.


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