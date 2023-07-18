"Зенит" — как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно", — сказала Салихова.
Ранее появилась информация, что московский клуб полностью согласовал сделку по переходу 22-летнего футболиста, однако затем появился "Зенит", у которого есть приоритетное право выкупа Эраковича. "Спартак" предложил за трансфер Эраковича семь миллионов евро, а также 10 процентов со следующей продажи. "Зенит", по сообщениям, предлагает чуть больше. Стороны договорились, Эракович будет получать в новой команде около миллиона в год.
Источник: Metaratings.
Салихова — о "Зените": как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им не нужен
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на информацию по поводу защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича.
Фото: РБК Спорт