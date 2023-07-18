– "Бешикташ" полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим, — передает слова Дикме "СЭ".
Ранее в СМИ сообщалось о том, что стамбульский "Бешикташ" хочет усилить свой состав этим летом полузащитником московского ЦСКА Бактиером Зайнутдиновым. При информации Гекмена Озкана, "армейцы" были готовы отпустить своего игрока за 5 миллионов евро.
Бактиер Зайнутдинов имеет действующее соглашение с московским ЦСКА до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Казахстана в 6 миллионов евро.
Журналист Дикме: "Бешикташ" завершил переговоры с ЦСКА по трансферу Зайнутдинова
Статусный турецкий журналист Серджан Дикме заявил о том, что стамбульский "Бешикташ" отказался от идеи с подписанием полузащитника московского ЦСКА Бактиера Зайнутдинова.
Фото: "Чемпионат"