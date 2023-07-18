Как сообщает источник, лондонский "Тоттенхэм" ответил московскому "Спартаку" на запрос о трансфере защитника Дэвинсона Санчеса. "Шпоры" готовы отпустить своего игрока за 13,3 млн евро. Отмечается, что сам колумбиец открыт к переезду в Россию. При этом в стане красно-белых он хочет зарабатывать минимум 3 млн евро в год.
27-летний Дэвинсон Санчес с 2017 года представляет цвета лондонского "Тоттенхэма". Действующее соглашение защитника сборной Колумбии с командой из Англии рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость южноамериканца в 15 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Тоттенхэм" отпустит защитника Санчеса в "Спартак" за 13,3 млн евро
Лондонский "Тоттенхэм" согласен продать своего защитника Дэвинсона Санчеса в московский "Спартак" этим летом за 13,3 млн евро.
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