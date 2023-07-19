– Уход Малкома будет большой потерей для "Зенита". Последний матч за Суперкубок о многом говорит: без Вендела и Кузяева у "Зенита" сразу колоссальные проблемы. Если Малком уйдет, то "Спартак" и ЦСКА будут претендовать на чемпионство, — передает слова Граната "Чемпионат".
На протяжении последних недель в СМИ активно обсуждаются слухи о том, что футболист петербургского "Зенита" Малком может покинуть Российскую Премьер-Лигу. В его трансфере этим летом заинтересован саудовский "Аль-Хиляль".
26-летний Малком является игроком петербургского "Зенита" с 2019 года. Текущий контракт нападающего с российским клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 30 миллионов евро.
Гранат: если Малком уйдет из "Зенита", то "Спартак" и ЦСКА будут претендовать на победу в РПЛ
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мыслями о том, как потенциальный отъезд нападающего "Зенита" Малкома из РПЛ может повлиять на сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"