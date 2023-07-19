Как информирует источник, московский "Спартак" получил предложение подписать нападающего итальянской "Фиорентины" Луку Йовича. Об ответе красно-белых "филкам" не сообщается. При этом сам серб открыт к переезду в Россию.
25-летний Лука Йович имеет действующее соглашение с итальянской "Фиорентиной" до лета 2024 года. Он выступает за "фиалок" с прошлого года. В составе клуба из Серии A серб провел 50 матчей, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 миллионов евро. Отметим, что с 2019 года по 2022 Йович играл за мадридский "Реал".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартаку" предложили подписать экс-форварда "Реала" Йовича
Нападающего сборной Сербии и итальянской "Фиорентины" Луку Йовича предложили московскому "Спартаку".
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