"Я отрицательно отношусь к покупке большого количества бразильцев, мне это не нравится. Ну серьезно, уже шутки пошли: "Зенит", – дескать, клуб не из Санкт-Петербурга, а из Бразилии", — сказал Булавин.
Отметим, что сейчас в составе "Зенита" выступает девять бразильских футболистов, включая Марио Фернандеса, родившегося в Бразилии, но игравшего за сборную России.
Новый сезон для действующего чемпиона России начнётся 22 июля, когда команда Сергея Семака сыграет на выезде с нижегородским "Пари НН".
Источник: "РБ Спорт".
Ветеран "Зенита" Булавин: отрицательно отношусь к покупке большого количества бразильцев, уже шутки пошли
Бывший игрок и тренер "Зенита" Вячеслав Булавин выступает против массовой закупки клубом бразильских игроков.
Фото: ФК "Зенит"