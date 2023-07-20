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Ветеран "Зенита" Булавин: отрицательно отношусь к покупке большого количества бразильцев, уже шутки пошли

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Бывший игрок и тренер "Зенита" Вячеслав Булавин выступает против массовой закупки клубом бразильских игроков.
Фото: ФК "Зенит"
"Я отрицательно отношусь к покупке большого количества бразильцев, мне это не нравится. Ну серьезно, уже шутки пошли: "Зенит", – дескать, клуб не из Санкт-Петербурга, а из Бразилии", — сказал Булавин.

Отметим, что сейчас в составе "Зенита" выступает девять бразильских футболистов, включая Марио Фернандеса, родившегося в Бразилии, но игравшего за сборную России.

Новый сезон для действующего чемпиона России начнётся 22 июля, когда команда Сергея Семака сыграет на выезде с нижегородским "Пари НН".

Источник: "РБ Спорт".


Зенит Булавин
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