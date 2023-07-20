"Жду ли прорыва от "Локомотива"? "Локомотив"? Их можно сравнить с "Динамо", поэтому ничего от них не жду. Им не поможет Артём Дзюба и штаб Галактионова? Не думаю. Будут в пятёрке, но биться за самые высокие места не будут", — сказал Божович.
Отметим, что в минувшем сезоне "Локомотив" занял в турнирной таблице восьмое место. Галактионов возглавил команду по ходу сезона в ноябре. Дзюба перешёл в "Локомотив" в феврале, такие перестановки помогли команде выйти из зоны стыковых матчей. Новый сезон для "Локомотива" начнётся домашним матчем на "РЖД Арене" против казанского "Рубина" в Российской Премьер-Лиге.
Источник: Metaratings
Божович: не жду от "Локомотива" прорыва. Будут в пятёрке, но биться за самые высокие места не будут
Бывший главный тренер "Локомотива" Миодраг Божович не ждёт от команды прорыва в нынешнем сезоне.
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