— Всегда говорил, что топ-5 Европы — мечта. Пока у меня два года контракта с ЦСКА: обожаю и люблю клуб и болельщиков. Если будут предложения, рассмотрим. Главное, чтобы устраивало и клуб, и меня. Перейду ли я в "Бешикташ"? Сейчас много информации. Давайте дождемся официальной. Я пока ничего не знаю, жду, – передает слова Зайнутдинова Sports.ru.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в текущее трансферное окно полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов может сменить клубную прописку. По слухам, серьезный интерес к игроку сборной Казахстана проявляет турецкий "Бешикташ".
25-летний Бактиер Зайнутдинов с августа 2020 года выступает за московский ЦСКА. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Казахстана в в шесть миллионов евро.
Зайнутдинов – на вопрос о будущем: давайте дождемся официальной информации
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов поделился информацией о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"