- На данный момент клуб реализовал чуть более 1000 абонементов... Довольны ли мы ходом реализации абонементов? Вопрос спорный. Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы выросли в три раза, но, учитывая любовь калининградцев к футболу, мы уверены, что к первой домашней игре, число проданных абонементов увеличится в разы.
Два первых тура в новом сезоне РПЛ пройдут для "Балтики" на выезде. Калининградцы стартуют в чемпионате России 23 июля гостевым поединком против Сочи. Во втором туре российской Премьер-лиги "Балтика" встретится в Москве со "Спартаком". Таким образом первый домашний матч для коллектива Сергея Игнашевича намечен на 6 августа. В рамках третьего тура первенства страны соперниками "Балтики" станет воронежский "Факел". Напомним, калининградская команда вернулась в высшую лигу впервые с 1998 года.
Источник: Metaratings
"Балтика" на данный момент реализовала чуть более 1000 абонементов на сезон-2023/24
Коммерческий директор "Балтики" Юрий Аракелян рассказал, сколько абонементов удалось реализовать на данный момент.
Фото: ФК "Балтика"