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ЗенитНе начат
П1 6X 4.3П2 1.62
Локомотив
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РубинНе начат
П1 1.91X 3.9П2 4.2
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Крылья СоветовНе начат
П1 2.3X 3.65П2 3.2
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Мартынович: не надо питать иллюзий, что "Рубин" после выхода из Первой лиги сразу же заскочит на высокое место в РПЛ

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Защитник казанского "Рубина" Александр Мартынович высказался о задачах команды из Татарстана в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: БИЗНЕС Online
– Очень хочется, чтобы после возвращения нам удалось уверенно закрепиться в РПЛ. И финишировать как минимум в середине таблицы. У нас неплохая команда, но нам есть, в чем прибавить. Не надо питать иллюзий, что мы после выхода из Первой лиги сразу же заскочим на высокое место в РПЛ. Но хочется быть максимально конкурентноспособными. Уверен, попьем кровь всем, в том числе и лидерам чемпионата.

В минувшем сезоне "Рубин" выступал в Первой лиге. Казанская команда провела в данном турнире 34 матча и сумела записать в собственный актив 69 очков. Данный показатель позволил клубу из Татарстана занять первую строчку в турнирной таблице. Таким образом, подопечные Рашида Рахимова поднялись в Российскую Премьер-Лигу.

Новый розыгрыш чемпионата России по футболу стартует для казанского "Рубина" уже сегодня, 22 июля 2023 года. Команда из Татарстана сыграет в гостях против московского "Локомотива". Начало предстоящего поединка запланировано на 17:30 по столичному времени. Ее обслужит рефери из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

Источник: "СЭ"


Рубин Мартынович
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