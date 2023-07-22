– "Спартак" и "Динамо" могут побороться с "Зенитом". "Динамо" с новым тренером, а у "Спартака" состав сохранился, добавились новые футболисты, – передает слова Глушакова "Матч ТВ".
Накануне, 21 июля 2023 года, стартовал новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Программу первого тура открыл поединок московского "Динамо" с "Краснодаром". Бело-голубые, которые играли на родной "ВТБ Арене", потерпели поражение от "быков" со счетом 1:3.
В прошлом сезоне победителем чемпионата России стал петербургский "Зенит". Команда с берегов Невы завоевала титул в пятый раз подряд. Вторым финишировал московский ЦСКА, а третьим – столичный "Спартак".
Глушаков: "Спартак" и "Динамо" могут побороться с "Зенитом" за чемпионство в новом сезоне
Бывший футболист московского "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос о том, кто может побороться с петербургским "Зенитом" за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"