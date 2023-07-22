"Да, наш клуб подал "Краснодару" первую заявку на трансфер Эдуарда Сперцяна", - цитирует пресс-службу нидерландского топ-клуба Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация, что "Аякс" готов заплатить за атакующего полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна 8,5 миллионов евро и бонусы в размере еще 2 миллионов, а также включить в сделку пункт о выплате "Краснодару" 10 процентов от суммы последующей продажи футболиста.
В минувшем сезоне 23-летний игрок сборной Армении сыграл в футболке "Краснодара" 41 матч, в которых оформил 14+14 по системе гол плюс пас.
"Аякс" сделал первое предложение по трансферу полузащитника "Краснодара" Сперцяна
Пресс-служба "Аякса" подтвердила факт переговоров с "Краснодаром" о переходе хавбека сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
Фото: "СЭ"