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"Аякс" сделал первое предложение по трансферу полузащитника "Краснодара" Сперцяна

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Пресс-служба "Аякса" подтвердила факт переговоров с "Краснодаром" о переходе хавбека сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
Фото: "СЭ"
"Да, наш клуб подал "Краснодару" первую заявку на трансфер Эдуарда Сперцяна", - цитирует пресс-службу нидерландского топ-клуба Sport24.

Ранее в СМИ появлялась информация, что "Аякс" готов заплатить за атакующего полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна 8,5 миллионов евро и бонусы в размере еще 2 миллионов, а также включить в сделку пункт о выплате "Краснодару" 10 процентов от суммы последующей продажи футболиста.

В минувшем сезоне 23-летний игрок сборной Армении сыграл в футболке "Краснодара" 41 матч, в которых оформил 14+14 по системе гол плюс пас.


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