"Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии, также мы ведём переговоры с "Крыльями Советов", у которых есть опция на выкуп оставшихся 50% прав на игрока", — сказал Чемпион.
23-летний Гарре стал игроком "Крыльев Советов" в январе 2023 года, перейдя из "Расинга" за 1,7 миллиона евро. Российский клуб купил 50% прав на футболиста и сейчас может выкупить оставшиеся. В составе "Крыльев Советов" Гарре в 18 матчах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Источник: Metaratings.
Агент Гарре: мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства
Эмилио Чемпион, агент полузащитника "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре, признался, что его клиент приостановил процедуру получения российского паспорта.
Фото: ПФК "Крылья Советов"