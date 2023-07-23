Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
17:30
ОренбургНе начат
П1 1.62X 4.8П2 5.2
Сочи
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.06X 3.65П2 3.8
Ростов
20:00
ФакелНе начат
П1 2.14X 3.5П2 3.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
17:00
КубаньНе начат
П1 2.4X 3.3П2 3
Волгарь
18:00
АкронНе начат
П1 2.8X 3.2П2 2.6
Сокол
18:00
ШинникНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.65
Черноморец
19:00
РодинаНе начат
П1 3.05X 3.5П2 2.31
Арсенал Тула
19:00
ДинамоНе начат
П1 3.2X 3.15П2 2.4
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Гарре: мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Эмилио Чемпион, агент полузащитника "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре, признался, что его клиент приостановил процедуру получения российского паспорта.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии, также мы ведём переговоры с "Крыльями Советов", у которых есть опция на выкуп оставшихся 50% прав на игрока", — сказал Чемпион.

23-летний Гарре стал игроком "Крыльев Советов" в январе 2023 года, перейдя из "Расинга" за 1,7 миллиона евро. Российский клуб купил 50% прав на футболиста и сейчас может выкупить оставшиеся. В составе "Крыльев Советов" Гарре в 18 матчах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

Источник: Metaratings.


Гарре Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится