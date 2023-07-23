"Команда находится под нагрузкой, нет свежести, хорошего движения... На сегодня одна из лучших защитных линий в чемпионате попросту рассыпалась. Больше меня беспокоит игра впереди... И средняя линия пока не в состоянии что-то конструктивное придумать. Упрощается игра, сначала пошли навесы на Заболотного, потом тоже самое на Гайча", — сказал Масалитин.
ЦСКА в первом туре Российской Премьер-Лиги проиграл на выезде "Уралу" из Екатеринбурга. Сейчас команда Владимира Федотова вновь ожидает выезд: на этот раз в Оренбург, где коллектив сыграет с местной одноимённой командой на групповом этапе Кубка России. Отметим, что в своё время Федотов тренировал "Оренбург", откуда затем перешёл на работу в "Сочи".
В прошлом сезоне ЦСКА занял в РПЛ второе место, а также выиграл Кубок России.
Источник: "Газета.Ру".
Ветеран ЦСКА Масалитин: команда упрощает игру, меня беспокоит ситуация в атаке
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выступление команды в первом туре РПЛ в матче с "Уралом" (1:2).
Фото: Sportbox