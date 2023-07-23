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Сочи
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БалтикаНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.75
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ФакелНе начат
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СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
1 - 3 1 3
Акрон2 тайм
Сокол
2 - 1 2 1
Шинник2 тайм
П1 1.43X 3.75П2 9.6
Черноморец
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
П1 3.7X 3.1П2 2.1
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
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Ветеран ЦСКА Масалитин: команда упрощает игру, меня беспокоит ситуация в атаке

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выступление команды в первом туре РПЛ в матче с "Уралом" (1:2).
Фото: Sportbox
"Команда находится под нагрузкой, нет свежести, хорошего движения... На сегодня одна из лучших защитных линий в чемпионате попросту рассыпалась. Больше меня беспокоит игра впереди... И средняя линия пока не в состоянии что-то конструктивное придумать. Упрощается игра, сначала пошли навесы на Заболотного, потом тоже самое на Гайча", — сказал Масалитин.

ЦСКА в первом туре Российской Премьер-Лиги проиграл на выезде "Уралу" из Екатеринбурга. Сейчас команда Владимира Федотова вновь ожидает выезд: на этот раз в Оренбург, где коллектив сыграет с местной одноимённой командой на групповом этапе Кубка России. Отметим, что в своё время Федотов тренировал "Оренбург", откуда затем перешёл на работу в "Сочи".

В прошлом сезоне ЦСКА занял в РПЛ второе место, а также выиграл Кубок России.

Источник: "Газета.Ру".


Масалитин ЦСКА
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