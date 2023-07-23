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Российская премьер-лига

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Спартак
2 - 2 2 2
Оренбург2 тайм
П1 3.5X 1.51П2 9.7
Сочи
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.75
Ростов
20:00
ФакелНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.8

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МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
1 - 3 1 3
Акрон2 тайм
П1 36X 9П2 1.07
Сокол
2 - 1 2 1
Шинник2 тайм
П1 1.41X 3.8П2 10
Черноморец
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
П1 3.75X 3.1П2 2.08
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 3.45X 2.91П2 2.45
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Махмудов: уровень РПЛ упал, но зато стало смотреть интереснее

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Бывший полузащитник "Спартака" Эмин Махмудов считает, что уровень Российской Премьер-Лиги упал, но это лишь помогло атакующему футболу.
Фото: "СЭ"
"Лига стала слабее, но не очень сильно. Зато стало интереснее! Я смотрю результаты, раньше постоянно было 0:0, 0:1. Но сейчас в России более атакующий футбол, это стало интереснее смотреть", — сказал Махмудов.

31-летний Махмудов находился в структуре "Спартака" с 2011 по 2014 год, проведя за основную команду красно-белых 17 матчей и отдав две результативные передачи. Сейчас Махмудов выступает за "Нефтчи", капитаном которого и является. Также Махмудов выступает за сборную Азербайджана, в составе которой провёл свыше 40 матчей.

Источник: "Спорт-экспресс".


Махмудов Спартак
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