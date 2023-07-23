"Лига стала слабее, но не очень сильно. Зато стало интереснее! Я смотрю результаты, раньше постоянно было 0:0, 0:1. Но сейчас в России более атакующий футбол, это стало интереснее смотреть", — сказал Махмудов.
31-летний Махмудов находился в структуре "Спартака" с 2011 по 2014 год, проведя за основную команду красно-белых 17 матчей и отдав две результативные передачи. Сейчас Махмудов выступает за "Нефтчи", капитаном которого и является. Также Махмудов выступает за сборную Азербайджана, в составе которой провёл свыше 40 матчей.
Источник: "Спорт-экспресс".
Махмудов: уровень РПЛ упал, но зато стало смотреть интереснее
Бывший полузащитник "Спартака" Эмин Махмудов считает, что уровень Российской Премьер-Лиги упал, но это лишь помогло атакующему футболу.
Фото: "СЭ"