Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
2 - 2 2 2
Оренбург2 тайм
П1 3.65X 1.48П2 10.5
Сочи
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.75
Ростов
20:00
ФакелНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.8

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
1 - 3 1 3
Акрон2 тайм
П1 38X 9.4П2 1.07
Сокол
2 - 1 2 1
Шинник2 тайм
П1 1.41X 3.8П2 10
Черноморец
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
П1 3.85X 3.1П2 2.04
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 3.45X 2.91П2 2.45
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Депутат Свищев — о срыве трансфера Рожерио в "Спартак": просто не договорились, никакой политики

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о сорванном переходе защитника "Сассуоло" Рожерио в "Спартак".
Фото: Госдума
"Немного в курсе этой ситуации. Это чисто коммерческая история, просто клубы не смогли договориться о сумме трансфера. Никакой политики, только коммерческие интересы", — сказал Свищев.

Ранее в "Сассуоло" заявили, что отказались от восьми миллионов "Спартака" за Рожерио из-за российского происхождения клуба. В итальянской команде заявили, что готовы отпустить игрока по окончании контракта бесплатно, но не сотрудничать с россиянами.

"Спартак" продолжает поиски центрального защитника. В СМИ появляется информация об интересе "Спартака" к защитнику "Тоттенхэма" Дэвинсону Санчесу.

Источник: "Спорт-экспресс".


Спартак Рожерио Сассуоло Российские трансферы Свищев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится