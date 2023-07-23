"Немного в курсе этой ситуации. Это чисто коммерческая история, просто клубы не смогли договориться о сумме трансфера. Никакой политики, только коммерческие интересы", — сказал Свищев.
Ранее в "Сассуоло" заявили, что отказались от восьми миллионов "Спартака" за Рожерио из-за российского происхождения клуба. В итальянской команде заявили, что готовы отпустить игрока по окончании контракта бесплатно, но не сотрудничать с россиянами.
"Спартак" продолжает поиски центрального защитника. В СМИ появляется информация об интересе "Спартака" к защитнику "Тоттенхэма" Дэвинсону Санчесу.
Источник: "Спорт-экспресс".
Депутат Свищев — о срыве трансфера Рожерио в "Спартак": просто не договорились, никакой политики
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о сорванном переходе защитника "Сассуоло" Рожерио в "Спартак".
Фото: Госдума