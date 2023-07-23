"Они отдыхали всего две недели. Люди, которые выступали за сборную, провели под 50 матчей в прошлом сезоне. 14 дней — маловато, чтобы отдохнуть и восстановиться", — сказал Масалитин.
Отметим, что в числе травмированных футболистов ЦСКА числится несколько человек, в том числе защитники Виллиан Роша, Мойзес и Игорь Дивеев. Команда испытывает кадровые проблемы, поэтому на матч с "Уралом" (1:2) в числе запасных было множество игроков молодёжной команды.
В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде с "Оренбургом" в матче Кубка России.
Источник: "Газета.Ру".
Масалитин — о большом количестве травм в ЦСКА: отдыхали всего 14 дней, это маловато для восстановления
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал большое количество травм в составе московской команды.
Фото: личный архив Масалитина