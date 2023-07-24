- Что касается уникальности Игоря Акинфеева, а почему Лионель Месси так долго держится на топ-уровне? Потому что это Месси. Также и Акинфеев. Я в первый раз о нем слышал в 13 лет, почти вся Россия уже о нем говорила. Это суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются.
Вратарь Игорь Акинфеев, который является воспитанником столичного ЦСКА, дебютировал в основном составе "армейцев" в марте 2003 года. 37-летний действующий капитан команды провел всю свою карьеру в московском клубе. На его счету 742 матча, в которых голкипер пропустил 664 гола и 310 встреч отыграл на "ноль". В составе "красно-синих" Акинфеев выиграл 21 различный трофей, в том числе Кубок УЕФА.
Источник: "РИА Новости"
Михаил Кержаков: Акинфеев и Месси - это суперталанты, такие люди раз в 100 лет рождаются
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков сравнил голкипера московского ЦСКА с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.
Фото: "СЭ"