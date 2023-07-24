Как сообщает источник, во время переговоров по переходу нападающего "Зенита" Малкома в "Аль-Хиляль" руководство петербуржцев предлагало приобрести саудовскому клубу полузащитника Вендела. Однако в "Аль-Хиляле" отказались от кандидатуры бразильского футболиста.
Напомним, как стало известно ранее, Вендел должен был вернуться в Россию, но до сих пор этого не сделал, несмотря на начавшийся новый сезон РПЛ. Стоимость хавбека оценивается по версии Transfermarkt в 24 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" во время переговоров по Малкому предлагал "Аль-Хилялю" приобрести Вендела
Как стало известно, "Зенит" во время переговоров с "Аль-Хилялем" о трансфере вингера Малкома также предлагал услуги другого своего игрока - Вендела.
Фото: ФК "Зенит"