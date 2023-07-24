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Салихова: "Зенит" сгребёт по выкупной цене игроков основы у российских клубов

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мыслями о трансфере форварда "Зенита" Малкома.
Фото: "Газета.ру"
Ранее стало известно, что бразильский нападающий переходит в саудовский клуб "Аль-Хиляль". Покупатель заплатит за него 60 млн евро.

Многие эксперты полагают, что с уходом Малкома и Вендела "Зенит" станет слабее, а в РПЛ появится конкуренция. Но Салихова не согласилась с таким мнением.

"Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу. Уж лучше располневшие бразильцы в основе. У "Зенита" теперь прибыло, потенциально, 100 млн на последующие трансферы плюс забюджетированные траты на это трансферное окно. Так что, скорее всего, сгребут по выкупной цене игроков основы у российских клубов", - цитирует Салихову Sport24.

Также она напомнила, что в нынешнее трансферное окно футболисты переходят между российскими клубами "не принимая в расчёт межклубные традиции". Поэтому Салихова уверена, что "Зенит" не остановится.


Малком Зенит Салихова
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