"Слышал ли я, что "Спартак" мной интересуется? Мной? Первый раз слышу", — сказал Мелёхин.
19-летний Мелехин — воспитанник "Витязя", также он находился в структуре "Родины". За "Ростов" защитник играет с февраля 2021 года. В минувшем сезоне Мелехин принял участие в 34 матчах, в которых отметился результативной передачей. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
В следующем матче "Ростов" дома сыграет с казанским "Рубином" в матче Кубка России, а затем также на домашней арене встретит "Зенит".
Источник: "РБ Спорт".
Защитник "Ростова" Мелехин: интерес "Спартака"? Впервые слышу
Защитник "Ростова" Виктор Мелехин признался, что ничего не слышал об интересе со стороны московского "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"