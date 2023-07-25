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Защитник "Ростова" Мелехин: интерес "Спартака"? Впервые слышу

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Защитник "Ростова" Виктор Мелехин признался, что ничего не слышал об интересе со стороны московского "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"
"Слышал ли я, что "Спартак" мной интересуется? Мной? Первый раз слышу", — сказал Мелёхин.

19-летний Мелехин — воспитанник "Витязя", также он находился в структуре "Родины". За "Ростов" защитник играет с февраля 2021 года. В минувшем сезоне Мелехин принял участие в 34 матчах, в которых отметился результативной передачей. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

В следующем матче "Ростов" дома сыграет с казанским "Рубином" в матче Кубка России, а затем также на домашней арене встретит "Зенит".

Источник: "РБ Спорт".


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