"Информация о том, что мы договорились с "Динамо" о переходе Арсена Захаряна не соответствует действительности", — сказал Фабиани.
Ранее появилась информация, что стороны согласовали условия перехода 20-летнего футболиста сборной России. Контракт Захаряна с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что "Фейеноорд" хотел за восемь миллионов выкупить определённый процент прав на Захаряна.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Спортдир "Лацио": информация о договорённости с "Динамо" о переходе Захаряна не соответствует действительности
Спортивный директор "Лацио" Анджело Фабиани опроверг информацию о договорённости с "Динамо" по переходу полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"